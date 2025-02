Taranto, restyling di Piazza Castello: pubblicato il bando

Il processo di rigenerazione urbana del centro storico di Taranto compie un nuovo passo avanti con la pubblicazione del bando di gara per il restyling di Piazza Castello, area situata tra il Castello Aragonese e Palazzo di Città. L’intervento, finanziato con 2 milioni di euro attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 10/2018), rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), strumento volto ad accelerare la realizzazione di progetti strategici per la città.

Il progetto, firmato dall’architetto milanese Dong Sub Bertin, prevede la creazione di una grande area pedonale, cinque giardini tematici, giochi d’acqua e il ripristino dell’antico basolato, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e migliorare la fruibilità degli spazi urbani. La riqualificazione mira inoltre a rafforzare il legame tra la Città Vecchia e le altre aree urbane, in linea con gli interventi infrastrutturali previsti per ottimizzare la mobilità e l’accessibilità ai siti storici.

L’iter di gara seguirà la procedura aperta, garantendo così una maggiore partecipazione degli operatori economici e tempi più rapidi per l’affidamento dei lavori. Il termine per l’esecuzione dell’intervento è fissato in 455 giorni consecutivi a partire dalla consegna ufficiale del cantiere.

Il restyling di Piazza Castello si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione della Città Vecchia, avviato dall’amministrazione comunale con il programma “Ecosistema Taranto”, volto a promuovere la rigenerazione urbana, sociale, economica e ambientale del capoluogo ionico.

