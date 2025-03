Taranto, respinto reclamo contro esclusione dal campionato

La Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, composta dal presidente Mario Luigi Torsello e dai componenti Vincenzo Barbieri, Sergio Della Rocca, Salvatore Lombardo e Domenico Luca Scordino (Relatore), ha esaminato e respinto il reclamo numero presentato dal Taranto FC il 17 marzo scorso avverso l’esclusione dal campionato di Serie C. L’udienza, tenutasi il 28 marzo 2025 in videoconferenza, ha visto la partecipazione dell’avvocato Simone Negro, in rappresentanza del club rossoblu, e dell’avvocato Alessandro D’Oria per la Procura federale.

