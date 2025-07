Taranto, Red Canzian racconta la sua vita nel libro “Centoparole”

Nuovo appuntamento con l’Angolo della Conversazione sul palco dello Yachting Club

Venerdì 18 luglio, alle 21:00, il palco dello Yachting Club di Taranto ospiterà Red Canzian, storico bassista dei Pooh, per la presentazione del suo nuovo libro “Centoparole per raccontare una vita”, edito da Sperling & Kupfer. L’evento, inserito nel calendario dell’Angolo della Conversazione, rappresenta un’occasione per scoprire l’aspetto più personale e riflessivo di uno dei protagonisti della musica italiana.

Il libro è costruito attorno a cento parole scelte dall’autore, ognuna delle quali rappresenta un frammento della sua esperienza umana e professionale. Attraverso brevi ma dense riflessioni, Red Canzian esplora il significato profondo che ogni termine ha assunto nella sua vita, evocando ricordi, affetti, valori e sogni che lo hanno accompagnato dentro e fuori dal palco.

La presentazione sarà moderata dal giornalista e critico musicale Claudio Frascella, amico storico dell’artista e profondo conoscitore della scena musicale italiana.

L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice della Y-Beach e sarà a pagamento: il biglietto d’ingresso ha un costo simbolico di 5 euro ed è acquistabile tramite la piattaforma Eventbrite o direttamente al botteghino dello Yachting Club.

È prevista una promozione dedicata ai lettori: chi possiede già una copia del libro potrà assistere gratuitamente all’evento, così come coloro che sceglieranno di acquistarlo al botteghino, usufruendo di uno sconto del 50% sul prezzo di copertina. L’iniziativa, che unisce letteratura e musica, è realizzata con il supporto di Automobili Perrone, partner dell’evento.

