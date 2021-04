Taranto | Rapina sventata dal coraggio di una commerciante

Ha affrontato il rapinatore armato ed è riuscita a metterlo in fuga. È accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 17, nel centro di Taranto in Via Oberdan. Un malvivente armato di pistola, con il volto coperto da una mascherina ed un cappello, ha fatto irruzione all’interno di una tabaccheria. In quel momento nel negozio c’era solo la titolare: la donna nonostante la minaccia dell’arma, non ha esitato a reagire ed ha spinto il rapinatore il quale dopo una breve colluttazione è fuggito rinunciando al colpo. È stato il fratello della donna, giunto poco dopo sul posto, a dare l’allarme. Sul posto i “Falchi” della squadra Mobile ed una pattuglia della sezione “Volanti”. Avviate le indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha tentato la rapina.

Si ringrazia per la foto Francesco Manfuso