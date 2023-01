Taranto: Rapina in strada un passante, arrestato 33enne

Nella serata di giovedì 19 gennaio, gli agenti della Squadra Volante di Taranto hanno arrestato un 33enne per rapina. Durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono stati bloccati da un uomo che ha riferito di essere stato avvicinato in strada da un tossicodipendente che gli ha intimato di dargli i soldi in suo possesso altrimenti lo avrebbe aggredito.

Di fronte al rifiuto, il 33enne avrebbe colpito la vittima con diversi pugni al volto e derubata della modica somma di denaro che aveva in tasca per poi fuggire. Fuga durata poco visto che è stato subito intercettato da una pattuglia mentre percorreva a piedi una via poco distante dal luogo dell’aggressione.

Il 33enne ha tentato di scappare, ma è stato fermato dagli agenti che gli hanno trovato addosso il denaro rapinato poco prima. Dai controlli nella banca dati è emerso anche che annovera numerosi precedenti penali e che a suo carico grava anche il divieto di far ritorno nel Comune di Taranto. Il 33enne è stato arrestato per rapina e denunciato per inosservanza al divieto di far ritorno nella città di Taranto.

