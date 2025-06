Taranto, rapina in spiaggia con pistola giocattolo: arrestato

Attimi di tensione nel pomeriggio di lunedì 23 giugno al Lido Taranto, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il presunto responsabile, un 31enne pregiudicato tarantino, avrebbe minacciato un cittadino extracomunitario con una pistola giocattolo per sottrargli il portafogli.

A intervenire sul posto sono stati gli agenti della Squadra Volante e i Falchi della Squadra Mobile, allertati da una telefonata al NUE 112. Secondo quanto riferito dalla vittima, il rapinatore si trovava ancora in spiaggia e aveva appena sottratto il portafogli con 870 euro in contanti, insieme ad altri effetti personali.

Gli agenti hanno individuato l’uomo indicato mentre si occupava della vendita abusiva di bibite e snack sotto un gazebo improvvisato. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, poco dopo essersi fatto un bagno, si era avvicinato al punto vendita per acquistare una bevanda. Nel momento del pagamento, avrebbe estratto una banconota da 5 euro, lasciando il portafogli sul frigorifero. Il venditore, con un gesto rapido, se ne sarebbe impossessato.

Quando l’uomo ha chiesto spiegazioni, il presunto rapinatore avrebbe estratto un’arma nera avvolta in un indumento, puntandogliela contro e intimandogli di andarsene. Poco dopo, si sarebbe allontanato per gettare la pistola in un cassonetto nelle vicinanze. Gli agenti hanno recuperato l’arma, rivelatasi una pistola giocattolo priva del tappo rosso, che è stata posta sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

