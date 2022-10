Taranto, rapina in moto al negozio Shangai Tamburi (video)

TARANTO – L’ennesima rapina è stata effettuata nella serata di domenica 16, attorno alle 16.30, nel megastore Shangai del quartiere Tamburi, a Taranto.

Due uomini, ripresi per tutta la durata della rapina dalle telecamere dell’esercizio commerciale, sono giunti in motocicletta davanti al negozio, sono entrati con il volto coperto dai caschi da motociclista e hanno compiuto il furto.

E’ stato lo stesso negozio, sulla propria pagina Facebook, a pubblicare i video del circuito interno e a denunciare l’accaduto, accompagnato da un appello.

“Oggi in negozio – si legge – abbiamo subito l’ennesimo danno, non solo quotidianamente veniamo derubati ma oggi abbiamo superato ogni limite, SIAMO STATI RAPINATI. Hanno recato danni gravissimi, oltre ad aver rubato denaro, hanno rotto le casse e spaventato clienti e commessi. CHIEDIAMO GENTILMENTE AI NOSTRI CLIENTI, QUALORA RICONOSCESSERO L’ABBIGLIAMENTO DEI DUE RAPINATORI O ABBIANO NOTIZIE, DI SEGNALARCI QUALSIASI INFORMAZIONI PER AIUTARE LE INDAGINI DELLA POLIZIA. ABBIAMO FATTO DENUNCIA ALLE AUTORITÀ LOCALI”.