Taranto, rapina e tentato furto: arrestati 4 georgiani in “trasferta”

Quattro georgiani sono stati arrestati dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica, per una rapina aggravata e un tentato furto in abitazione.

L’episodio risale al 18 aprile scorso, quando tre uomini si sarebbero introdotti nell’abitazione di un anziano disabile con l’intento di forzare una cassaforte. Approfittando della sordità dell’uomo, i malviventi tentarono l’apertura indisturbati. L’intervento improvviso del figlio, sopraggiunto in casa, cambiò lo scenario: l’uomo fu colpito, immobilizzato e rapinato del portafogli prima che i tre si dessero alla fuga.

Le indagini della Squadra Mobile di Taranto, coordinate dalla Procura, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e dell’analisi di un cellulare rinvenuto nell’abitazione, presumibilmente dimenticato da uno degli autori del colpo. Questi elementi hanno consentito di identificare i presunti responsabili, tutti residenti nel Barese.

Tre di loro erano stati già tracciati e arrestati alcune settimane fa in un comune della provincia di Bari, con il supporto della Squadra Mobile di Bari. Il quarto, un 34enne sfuggito alla cattura, è stato individuato in questi giorni e condotto nel carcere di Bari.

Secondo le ricostruzioni, tre uomini avrebbero fatto irruzione nell’appartamento, mentre il quarto avrebbe svolto il ruolo di palo, assicurando la fuga. Il GIP di Taranto, accogliendo integralmente la tesi della Procura, ha disposto il carcere per tutti, anche per la particolare vulnerabilità della vittima, in condizione di minorata difesa. All’operazione hanno collaborato anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari.

