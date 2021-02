Taranto | Rapina e sequestro di persona, dopo 18 anni 3 assoluzioni e una condanna

Accusati di aver rapinato e sequestrato il proprietario di una masseria tra Lizzano e Fragagnano, a distanza di quasi 20 anni sono stati assolti. Si chiude in maniera inaspettata una lunga e complessa vicenda giudiziaria, con la Prima sezione penale del Tribunale di Taranto che ha pronunciato, la scorsa settimana, sentenza di assoluzione piena per il mesagnese Andrea Bruno, Pasquale D’Errico di Latiano e Vitantonio D’Errico di Torre Santa Susanna. Per gli imputati, l’assoluzione arriva per non aver commesso il fatto. Condannato, invece, Giuseppe D’errico, anche lui di Mesagne, a 6 anni di reclusione e a 2mila euro di multa.



In generale, ha prevalso la tesi difensiva. Le intercettazioni ambientali, come rilevato dai legali difensori Michele Iaia, Giancarlo Camassa, e Cosimo Lodeserto, sarebbero state travisate ed avrebbero pertanto restituito un contesto di fatto non rispondente al reale, inidoneo, secondo gli avvocati, alla formulazione di un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Evidentemente, pure secondo il giudice di Taranto che, nei giorni scorsi, ha assolto 3 imputati su 4 alla fine del lungo procedimento a loro carico.