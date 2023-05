Taranto: Rapina donna in autobus, arrestato 22enne

La Polizia ha individuato e arrestato, in poche ore, un ventiduenne di Taranto, ritenuto responsabile di rapina impropria ai danni di una donna a bordo di un autobus cittadino.

La vittima ha raccontato ai poliziotti che mentre si trovava sull’autobus un giovane le aveva sottratto il portafoglio dallo zaino, contenente 43,70 euro. Accorgendosi del furto, la donna ha cercato di fermarlo afferrandolo per il braccio e gridando per attirare l’attenzione degli altri passeggeri e dell’autista. Tuttavia, approfittando dell’apertura delle porte, il giovane l’ha spinta con forza riuscendo a scendere e a confondersi tra gli altri passeggeri.

Dopo la dettagliata descrizione fornita dalla donna, gli investigatori hanno cominciato a sospettare che l’autore della rapina potesse essere un noto delinquente con vari precedenti penali, già arrestato in passato per reati simili e attualmente ai domiciliari, anche se in quella giornata in permesso per recarsi al SERD di Taranto.

L’uomo è stato fermato mentre si dirigeva a piedi verso la sua casa: aveva a gli stessi abiti descritti dalla donna e addosso gli sono stati trovati i 43,70 euro rubati poco prima.

Sotto pressione, ha indicato agli agenti il luogo in cui aveva abbandonato la borsa della donna che, fortunatamente, conteneva ancora i documenti d’identità e che è stata restituita alla proprietaria legittima. Arrestato, il 22enne è stato portato in carcere.

