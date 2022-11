L’infortunio di Filip Raicevic è meno grave del previsto, ma comunque molto serio. Gli esami hanno escluso la rottura di un tendine di Achille, che comunque ha subito delle lesioni. L’attaccante montenegrino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, che potrebbe richiedere dai 2 ai 3 mesi per il pieno recupero. Con ogni probabilità, Raicevic tornerà a disposizione per la metà di gennaio 2023.

Intanto, il club spera di recuperare qualche infortunato per la sfida con il Picerno di domenica pomeriggio. Si nutre qualche piccola speranza per Tommasini, fermo da quasi un mese per uno stiramento al polpaccio. Capuano si augura di portalo portare almeno in panchina.

