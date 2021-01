Taranto | Raccoglie petardo inesploso, grave un ragazzino

Grave episodio nel pomeriggio al quartiere Paolo VI di Taranto, in Via 25 Aprile, un ragazzino di dieci anni si è avvicinato ad un petardo che è esploso mentre lo raccoglieva provocando gravi ustioni di secondo grado al volto ed in particolare agli occhi, ma anche alla mano sinistra. Subito soccorso dai genitori è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è giunto poco dopo le 13. Viste le sue condizioni, stabilito il “codice rosso”, i medici del nosocomio tarantino hanno deciso il trasferimento del giovanissimo presso il centro grandi ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.