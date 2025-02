Taranto, “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” al Premio Città di Taranto

TARANTO – Conto alla rovescia per il secondo appuntamento del Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto”, istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.

Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte propone stavolta “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” portata sul palcoscenico dalla Compagnia “Angelo Caracciolo” su testo di Danilo De Santis. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 febbraio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.

Come qualsiasi altra ossessione, o forse di più, l’amore fa muovere gli esseri umani in modi irrazionali, fa assumere spesso comportamenti ridicoli e surreali. Ed è proprio ciò che accade in questa divertentissima, ma sentimentale commedia scritta da Danilo De Santis. In “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” ognuno è innamorato di un altro o di un’altra e nessuno riesce a cancellare dalla propria mente il ricordo e l’attaccamento verso l’oggetto del desiderio anche dopo tantissimi anni. Ed è a causa di questa ossessione che tutti sono disposti a sottostare ai più incredibili sotterfugi, ad inventare strategie spesso ridicole, a volte anche imbarazzanti pur di tentare di conquistare o riconquistare la persona amata. Ed è così che Luigi diventa Lulù per entrare e restare nelle grazie di Ferdinando, omosessuale, da 27 anni innamorato ed in attesa che il suo amore torni da lui. Ferdinando ospita quindi Luigi/Lulù, che vuole vivere a casa di Ferdinando per tentare di riconquistare il cuore di Elena che vive nella casa di fronte. Ferdinando lentamente inizia ad avere un debole per Luigi/Lulù, che per scappare dalle attenzioni del padrone di casa si dichiara innamorato di Mario che però è innamorato follemente di Ilaria che non riesce a dimenticare Vittorio… Due case… una di fronte all’altra… ed una finestra che diventa il punto di vista di “quella piccola pazza cosa chiamata Amore”.

In scena Angelo Caracciolo (anche regista), Angelo Rossi, Lino Ciccarelli, Grazia Vozza, Fabiana Boccuni e Massimo Cardellicchio.

L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.

Il terzo appuntamento con il Festival “Premio Città di Taranto” è in programma giovedì 13 marzo con la Compagnia “I viandanti sognatori” e la commedia “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, con la regia di Franco Nacca.

