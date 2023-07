Taranto: Quattro giorni di stage selettivi per l’Academy

Dal 17 al 20 luglio si svolgeranno gli stage selettivi per la Taranto Academy, a partire dalle ore 17:00 al campo B “Francesco De Molfetta’ dello stadio Erasmo Iacovone. Per la partecipazione è necessaria la presentazione del certificato medico per attività non agonistica in corso di validità.

Per qualsiasi info:

– 3470609640

– 3298687839

– segreteria Settore Giovanile, Stadio “Erasmo Iacovone” Campo B

– academy@tarantofootballclub.it

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp