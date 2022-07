TARANTO – Taranto più vicina a Massafra, la statale 7 avrà quattro corsie e soprattutto sarà più sicura. L’importante infrastruttura collegherà in maniera più adeguata il capoluogo ionico all’autostrada A14. È giunta l’approvazione definitiva da parte del Parlamento, in arrivo altre risorse importanti per Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, grazie all’emendamento al Decreto Legge “Aiuti” Taranto e Massafra potranno disporre di 4,5 milioni di euro per ammodernare la statale 7, nel tratto da e per Massafra, intervento fondamentale per migliorare la viabilità, i collegamenti e la sicurezza in uno snodo strategico per il nostro territorio. “Un risultato ottenuto con una sinergia istituzionale assolutamente vincente – scrive Lucio Lonoce – il quale rivolge un plauso all’on. Ubaldo Pagano, capace di battersi in ogni occasione per il bene della nostra città e sempre disponibile al confronto con il nostro Sindaco Rinaldo Melucci e con la base del partito.”

“Portiamo a casa, dunque, conclude Lonoce, un altro tassello di assoluto valore di quel mosaico che il centrosinistra, con il Pd capofila e che – se coeso – può fare sempre meglio, sta completando di giorno in giorno per far crescere la nostra amata città e offrirle ulteriori occasioni di sviluppo ecosostenibile.

​

Qui sotto L’On. Ubaldo Pagano e Lucio Lonoce salutano con soddisfazione il risultato raggiunto



​