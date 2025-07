Taranto, Q.re Paolo VI: “Qui non ci sarà nessuna discarica”

“Qui non ci sarà nessuna discarica, e siamo pronti a tutto per impedirne la realizzazione” . Questo , hanno urlato i cittadini del quartiere paolo sesto di Taranto. Un sit di protesta per far sentire la loro voce

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts