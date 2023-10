Taranto: pugno duro della Polizia contro chi usa il cellulare alla guida

Pugno duro della Polizia nei confronti di chi guida utilizzando il cellulare. Nella mattinata di giovedì 19 ottobre, le Nibbio della questura di Taranto hanno presidiato il centro città fermando chi ancora si ostina a guidare con il cellulare tra le mani, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri, pedoni o automobilisti. Purtroppo, a giudicare dalle decine di multe elevate, c’è chi ancora non comprende questa pericolosità e non si spaventa nemmeno di fronte all’inasprimento delle ammende. I controlli non si sono esauriti con la giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, ma continueranno fino a quando questo fenomeno non sarà ridotto al minimo.

