Taranto: Provenzano, ‘Sono stati tre mesi difficili’

Condividi su...

Linkedin email

“È stata una bella serata, sono felice per essere tornato in campo dopo 3 mesi difficili e per aver vinto una partita difficilissima. Ho provato a dare il mio contributo nonostante il Pescara sia stato costruito per vincere. Sapevo che non sarebbe stato facile e sono contento di aver terminato il match senza problemi muscolari. Avevamo preparato la partita così, cercando di non concedere la profondità ai nostri avversari e provando a ripartire come abbiamo fatto. Abbiamo sciorinato un bel gioco e non abbiamo subìto gol. Devo ancora riprendere il ritmo partita, migliorerò nel corso delle settimane. Questa partita, inoltre, ci fa capire quanto possiamo dare, permettendoci di iniziare il nostro cammino anche fuori casa”, così Alessandro Provenzano, centrocampista del Taranto, dopo il successo di Pescara.