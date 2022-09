Vigilia con qualche problema per Nello Di Costanzo, che alle 17.30 debutterà allo “Iacovone” con il Catanzaro, una delle favorite, con il Crotone, per la vittoria finale. Le problematiche riguardano soprattutto Alessandro Provenzano, faro del centrocampo rossoblu: nonostante figuri nella lista dei convocati, quasi sicuramente non sarà della partita per problemi fisici. Da valutare anche Antonio Ferrara, alle prese con qualche acciacco: la sua presenza è in forte dubbio.

FORMAZIONE – Di Costanzo sembra voler abbandonare il 352 per il 442 o 4411, a seconda degli interpreti. Il Taranto anti Catanzaro potrebbe essere questo: davanti a Russo, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Manetta, Antonini, Granata e De Maria (da destra a sinistra); in mezzo, Romano e Guida (se Ferrara darà forfait) sulle corsie laterali con Labriola e Mazza interni. In attacco, Infanfino e Tommasini. Qualora Ferrara dovesse farcela, andrebbe a posizionarsi sull’out sinistro della mediana, com GuIda alle spalle di uno tra Infantino e Tommasini.

DIRETTA TV – Taranto-Catanzaro, valida per la 2a Giornata del Girone C della Serie C, in programma alle 17.30 di domenica 11 settembre allo stadio “Iacovone”, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport (canale 251), solo per abbonati.