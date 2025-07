Taranto, protesta contro l’AIA per l’ex Ilva: sit-in lunedì 21 luglio

Lunedì 21 luglio, alle 19.00, Piazzetta Gandhi sarà teatro di un sit-in di protesta contro il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’ex Ilva di Taranto da parte del Governo. Una decisione che arriva nonostante il parere contrario espresso con fermezza dal sindaco di Taranto, dal sindaco di Statte, dal presidente della Provincia e dal presidente della Regione Puglia.

Un’azione ritenuta gravissima dai promotori dell’iniziativa, che denunciano l’indifferenza verso la volontà del territorio e la perseveranza in un modello produttivo che, a loro avviso, continua a compromettere salute pubblica, ambiente e dignità della città.

Il sit-in sarà occasione di incontro, confronto e mobilitazione, durante il quale si discuterà anche dell’eventualità di ricorrere al TAR per impugnare l’autorizzazione, facendo leva sulla posizione ufficiale di contrarietà degli enti locali, ritenuta un elemento chiave per un eventuale ricorso.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, affinché si uniscano per dare vita a una reazione forte, coordinata e determinata, in un momento considerato decisivo per il futuro della città.

Nei prossimi giorni è inoltre attesa in Consiglio Comunale la discussione sull’Accordo di Programma, per il quale si prevede un presidio pubblico. Anche quella sarà una tappa cruciale, che i promotori non vogliono affrontare divisi né impreparati.

In allegato alla comunicazione è stata diffusa una locandina dell’evento, che si invita a condividere e diffondere attraverso ogni canale disponibile.

“Contiamo sulla vostra presenza e sul vostro supporto, come sempre”, si legge nel messaggio conclusivo.

