Taranto, proseguono spediti i lavori per Stadio del Nuoto e PalaRicciardi

Al 6 maggio è stato completato il 60% degli scavi per il nuovo Stadio del Nuoto di Taranto, mentre sono in corso le opere di consolidamento con pali anticedimento e paratie. Nella zona a valle si lavora al muro di contenimento e sono pronte le sottofondazioni della piscina olimpionica scoperta. Completati gli scavi per platee, locale servizi e gradinate, i lavori proseguono in linea con il cronoprogramma, nonostante rallentamenti causati dalla pioggia. Intanto è iniziata anche la ristrutturazione della PalaRicciardi, con la rimozione del tetto in amianto e la preparazione alla demolizione di tre edifici. Il nuovo complesso ospiterà una pista di atletica indoor e spazi per attività sportive.

