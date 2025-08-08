8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, prorogata cig per 37 lavoratori ex Cementir

Redazione 8 Agosto 2025
centered image

E’ stata firmata oggi, venerdì 8 agosto, al Ministero del Lavoro la proroga di un anno della cassa integrazione per i 37 lavoratori dell’ex Cementir di Taranto. La misura, frutto della preintesa siglata il 22 luglio scorso in Regione Puglia con la task force per l’occupazione, rappresenta un passo significativo, ma non risolutivo. Lo rende noto Francesco Bardinella, segretario generale della Fillea-Cgil Taranto, spiegando che si tratta di “un passaggio importante, ma non esaustivo del problema”.

Il sindacato, aggiunge, da tempo “chiede che l’area ex Cementir sia rigenerata, con progetti in grado di creare nuova occupazione. Si continua a discutere mentre la fabbrica resta chiusa e i lavoratori vivono di cassa integrazione e nessuno si preoccupa di rilanciare l’area bonificandola. Come sindacato continuiamo a fare proposte senza che trovino concretezza nell’azione istituzionale”.

In passato la Fillea-Cgil aveva chiesto alla Regione di candidare il sito a un bando Pnrr per la produzione di idrogeno verde. Più recentemente, è stata avanzata una proposta per realizzare un impianto di inertizzazione dell’amianto, rivolta anche al Comune e al commissario alle bonifiche Vito Felice Uricchio. “Trasformare il problema amianto in opportunità contribuendo alla transizione ecologica e creando lavoro”. Ma finora, conclude, “abbiamo ricevuto solo silenzi e provvedimenti tampone”, sostiene Bandinella.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Crispiano: in corso due incendi di vaste proporzioni

8 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Taranto, Fratelli d’Italia punta alla sicurezza

8 Agosto 2025 Laura Milano

Emergenza blatte, c’è l’ordinanza: obblighi e sanzioni, monta la protesta

8 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, aggiornato il nuovo bando di gara

7 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse

7 Agosto 2025 Leo Spalluto

potrebbe interessarti anche

Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Monopoli, Maguette Fall ha firmato

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello