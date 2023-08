Taranto: Prorogata chiusura campagna abbonamenti

Prorogata la chiusura della campagna abbonamenti. La società del Taranto ha deciso di concedere altri 6 giorni ai tifosi. Inizialmente fissato per il 25 agosto, il termine ultimo per sottoscrivere la tessera valida per la prossima stagione è stato spostato al 1° settembre.

