Taranto, promesse e minacce per abusare dei minori: in carcere 55enne

Li avrebbe costretti a compiere atti sessuali in cambio di alcuni giri sulla motocicletta o minacciando di affogarli. Avrebbe approfittato dell’amicizia delle presunte vittime con un suo parente per abusare di loro. Questo il modus operandi di un 55enne tarantino destinatario della misura cautelare del carcere perché indagato per abusi sessuali nei confronti di due minori di 14 anni.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe approfittato della minore età dei ragazzi per compiere atti sessuali, promettendo giri in motocicletta o, in una circostanza, incutendo timore alla presunta vittima. Gli inquirenti avrebbero poi raccolto la denuncia della madre di uno dei due minori, che avrebbe permesso di ricostruire la ripugnante vicenda.

Dopo la richiesta del Pubblico Ministero Lucia Isceri, il GIP Rita Romano ha disposto la misura cautelare del carcere per il 55enne, indagato per violenza sessuale con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori di 14 anni.

