9 Settembre 2025

Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita

Laura Milano 9 Settembre 2025
centered image

Primo giorno di scuola a Taranto. Ad inaugurare per primo, il nuovo anno scolastico il Liceo Archita. Ecco il suono della prima campanella

 

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

