TARANTO – Parte a Taranto il Melucci-bis, il primo consiglio comunale del capoluogo ionico è ricco di momenti di tensione, spesso in aula i toni si alzano, in alcuni tratti la polemica prende il largo. Poi il momento istituzionale del riconfermato sindaco che indossa la fascia tricolore e legge la formula del giuramento, dopo tre votazioni viene eletto il Presidente della massima assise cittadina, Piero Bitetti che ancora prima di sedersi risponde in maniera decisa al consigliere di minoranza Luigi Abbate che stigmatizzava. Non è mancata la polemica anche per l’elezione del vice presidente, il Consiglio elegge Francesco Battista, il quale dai banchi dell’opposizione annuncia le sue dimissioni dalla carica. A seguire la lettura del documento programmatico da parte del sindaco Melucci, infine la nomina delle commissioni consiliari.

Abbiamo raccolto il commento del neo presidente Bitetti e del consigliere di minoranza Musillo.