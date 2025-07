Taranto, prima seduta della Giunta Bitetti: approvati tre provvedimenti

Mense scolastiche, centri estivi e suolo pubblico le priorità

Si è tenuta oggi, mercoledì 16 maggio, la prima seduta della Giunta comunale di Taranto guidata dal sindaco Piero Bitetti. In apertura, il primo cittadino ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti gli assessori, sottolineando l’intenzione di adottare un metodo amministrativo improntato alla trasparenza, alla condivisione e alla partecipazione attiva, per garantire un’azione efficace e vicina alle esigenze della comunità.

Durante l’incontro sono stati approvati tre provvedimenti ritenuti strategici, che rappresentano un primo segnale delle priorità programmatiche della nuova amministrazione.

Il primo riguarda la messa in sicurezza e la riqualificazione delle mense scolastiche cittadine, nell’ambito del PNRR – “Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”, con fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU. Gli interventi interesseranno le mense delle scuole Falcone, Tempesta, Livatino e Martellotta, con adeguamenti architettonici, funzionali, impiantistici e tecnologici.

Il secondo provvedimento prevede l’autorizzazione temporanea all’occupazione dell’area prospiciente il Canale Navigabile da parte dei pubblici esercizi, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale sul suolo pubblico. L’obiettivo è sostenere le attività economiche locali e valorizzare gli spazi urbani in una logica di rigenerazione e fruizione condivisa.

Infine, la Giunta ha deliberato l’utilizzo del Fondo per le Politiche della Famiglia per il potenziamento delle attività socioeducative rivolte ai minori, con un rafforzamento dei centri estivi comunali per bambini e adolescenti. L’iniziativa mira a garantire opportunità educative, ricreative e inclusive nel periodo estivo, a sostegno delle famiglie.

Con questa prima seduta, l’Amministrazione Bitetti inaugura un percorso amministrativo orientato alla scuola, all’inclusione sociale, al sostegno alle famiglie, alla valorizzazione degli spazi cittadini e alla transizione ecologica, nel segno di una città più giusta, moderna e vivibile.

