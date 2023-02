Taranto, prima l’esplosione poi le fiamme in casa (video)

TARANTO – Tragedia sfiorata nel centro di Taranto, una bombola di gas è esplosa in un appartamento al terzo ed ultimo piano di uno stabile ubicato in Via Oberdan, 25. All’interno di trovava una donna che è riuscita a mettersi in salvo, poi soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 accorsi sul posto, le sue condizioni sarebbero buone, solo qualche lieve ustione. L’esplosione infatti ha provocato un violento incendio, le fiamme in breve tempo si sono propagate alle suppellettili, per qualche minuto sono stati vissuti momenti di paura come accaduto qualche giorno fa per l’incendio che ha devastato un appartamento in Piazza Giovanni XXIII. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, utilizzando un’autoscala sono riusciti a raggiungere il balcone per fronteggiare e domare il rogo. Chiuso al traffico il tratto interessato della trafficatissima via Oberdan.



