TARANTO – in tanti hanno sfilato per le vie del centro cittadino di Taranto per la quinta edizione del “Taranto Pride”.

Il corteo ha mosso i primi passi dal Piazzale Dante in zona Best fino ad arrivare in Piazza Immacolata. Canti, balli e slogan per i diritti omosessuali, l’evento è tornato nel capoluogo ionico dopo la pausa dovuta alla pandemia.

Hanno partecipato anche alcuni esponenti delle istituzioni, tra questi il consigliere del presidente della regione Puglia, Mino Borraccino il quale ha ribadito sostegno a coloro che fanno parte del mondo LGBT+ che non dovranno essere considerati cittadini di serie B