Taranto, prevenzione oncologica per carabinieri: iniziativa di UNARMA

Il 19 luglio, nella sede AVIS dell’ospedale S.S. Annunziata, screening gratuito per prevenire i tumori del sangue

La Segreteria Regionale UNARMA Puglia, guidata dal segretario generale Nicola Magno, promuove un’iniziativa rivolta alla tutela della salute dei carabinieri e dei loro familiari. Il 19 luglio, dalle 9:30 alle 12:15, nella sede AVIS dell’ospedale S.S. Annunziata di Taranto, sarà possibile accedere a uno screening gratuito per la prevenzione dei tumori del sangue.

La campagna di prevenzione, organizzata in collaborazione con AVIS e l’associazione UNIMRI, mira a diffondere la cultura della diagnosi precoce tra i militari e i loro cari, offrendo un’occasione concreta per intervenire tempestivamente su patologie di tipo oncoematologico.

Il contesto territoriale rende l’iniziativa ancora più significativa. Taranto è infatti una delle aree italiane con la più alta incidenza di malattie legate a fattori ambientali e industriali. In questo scenario, la prevenzione sanitaria si conferma non solo uno strumento individuale, ma anche una forma di tutela collettiva.

“Essere Carabinieri significa proteggere gli altri, ma è fondamentale anche prendersi cura di sé stessi e della propria famiglia” ha dichiarato Nicola Magno, sottolineando come la prevenzione rappresenti un “atto di responsabilità e amore” verso la propria vita e quella dei propri cari.

A tutti i partecipanti sarà garantito un momento di ristoro offerto da AVIS, e verrà fornita la documentazione utile a giustificare eventuali assenze lavorative legate alla donazione o allo screening.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è attivo il numero 331 3616517. L’appuntamento del 19 luglio si inserisce in una più ampia azione promossa da UNARMA Puglia per mettere la salute del personale dell’Arma al centro delle priorità, con uno sguardo attento al territorio e alle sue criticità ambientali.

