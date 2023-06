TARANTO – La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, presieduta dal Dott. Antonio Del Coco con a latere il Dott. Cavallone e la Dott.ssa Paola Incalza, ha assolto il Capitano di Fregata Vincenzo Attolino, difeso all’Avv Gianluca Mongelli ed il Capitano di Fregata in congedo Zampella Sergio, difeso all’Avv. Pietro Putignano, dalle accuse di corruzione.

In particolare, la Corte ha totalmente riformato la sentenza emessa in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, con la quale il Com. Attolino era stato condannato ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e lo Zampella a anni 2 e mesi 8 di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e confisca del profitto dei reati rispettivamente contestati.

La vicenda faceva riferimento a presunte tangenti versate dagli imprenditori Bruno e Agliata per affidamenti di lavori in favore delle società ad essi riferibili.

Gli imputati avevano sempre contestato la loro estraneità rispetto alle accuse, dimostrando, con numerosi elementi, la totale infodantezza della chiamata in correita’ effettuata dai due imprenditori.

Dopo la condanna di primo grado, la Corte, in accoglimento degli appelli presentati dagli avv.ti Gianluca Mongelli e Pietro Putignano, ha assolto entrambi i militari con la formula perché il fatto non sussiste.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp