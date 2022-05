TARANTO – Illustrato un progetto per la ristrutturazione dello stadio “Iacovone” di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo studio è stato realizzato di Gau Arena dell’architetto Gino Zavanella, il Gruppo Gabetti ed Esperia Investor si occupano del progetto finanziario per un valore di 35 milioni di euro. Nulla di definitivo, pora si tratta solo della presentazione di un progetto, altre imprese private potranno presentare le loro istanze.