Taranto, prende forma il nuovo Iacovone: avviate le fondazioni della copertura

Procedono spediti i lavori di trasformazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, destinato a diventare uno dei simboli della città in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Mentre si completano le operazioni di demolizione dell’ultima tribuna dell’attuale impianto, ha preso ufficialmente il via la realizzazione delle fondazioni per la nuova copertura.

Un momento significativo, che segna l’inizio concreto della fase ricostruttiva e dell’evoluzione dell’impianto verso una struttura moderna e funzionale.

La mattina di giovedì 24 aprile, il Commissario Straordinario del Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha effettuato un sopralluogo tecnico accompagnato da Silvio Scarcelli, Carlo Molfetta e Riccardo Cucini della ditta Seli, responsabile dell’intervento.

Durante l’ispezione è stato visionato anche un campione della nuova copertura, elemento chiave del progetto che porterà allo stadio una veste completamente rinnovata, all’altezza degli standard richiesti per un evento sportivo internazionale.

Il nuovo stadio Iacovone sarà così pronto a raccogliere la sfida dei Giochi del Mediterraneo, rappresentando un punto di riferimento per il territorio e per tutto il Sud Italia.

