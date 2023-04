Taranto, Potenza e Virtus Francavilla: c’è posto per tutti in griglia playoff

Tre posti ai playoff ancora da assegnare, 90 minuti ancora da giocare e ben sei squadre raccolte in appena un punto. Fra queste, spiccano Taranto, Potenza e Virtus Francavilla. Fra le tre, l’unica ad avere in mano il proprio destino è la formazione di Eziolino Capuano, mentre biancazzurri e lucani dovranno intanto vincere per poi sperare che Giugliano e Latina facciano contestualmente un passo falso. C’è però un incastro che permetterebbe sia alle due pugliesi che alla formazione di Raffaele di strappare il pass per i playoff. Innanzitutto servirà che il Taranto vinca in casa con il Messina, che la Virtus espugni il “Rocchi” di Viterbo e che il Potenza compia l’impresa in Basilicata con il Catanzaro dei record. Un ipotetico tris di successi che renderebbe nulle le speranze della Juve Stabia (a sua volta a quota 45 punti, ma in svantaggio nella classifica avulsa). Se a queste tre vittorie sommiamo i mancati successi del Giugliano a Crotone e del Latina contro la Fidelis Andria, ecco che quello di domenica potrebbe rivelarsi un pomeriggio ottimale per le pugliesi e le lucane del girone meridionale, e non solo in ottica playoff. Questo perché la mancata vittoria del Latina ad Andria sarebbe sinonimo di playout per la Fidelis, a prescindere da cosa farà la Viterbese fanalino di coda contro il Francavilla (con i laziali a quel punto destinati alla retrocessione diretta). Tanti incastri interessanti a 90 minuti dal termine della regular season, e non è finita qui. Già, perché bisognerà prestare attenzione anche alle due campane appaiate a quota 43: Avellino e Turris. I corallini sono già certi della salvezza, mentre gli irpini sono letteralmente a cavallo fra playout e playoff. Un eventuale harakiri delle quattro squadre che in classifica precedono il tandem tutto campano comporterebbe una sorpresa finale non indifferente, sempre ammesso che l’Avellino batta il Monterosi in casa e che la Turris vinca a Foggia. Nel frattempo ai piani alti il Picerno giocherà una mini finale con il Pescara per il raggiungimento del terzo posto, con il Cerignola che proverà ad espugnare Castellammare per poi tifare Zeman e sperare di chiudere subito dopo il podio. Tanti calcoli, forse troppi, ma ciò che è certo è che non avremmo potuto immaginare un’ultima giornata più intrigante di così.

