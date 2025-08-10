Taranto, postamat guasti e lunghe code, ADOC: “Situazione grave”

L’associazione segnala numerosi disservizi legati a Poste Italiane
L’ADOC Taranto segnala numerosi disservizi legati a Poste Italiane, denunciati dai cittadini nelle ultime settimane. Oltre ai problemi già noti sulla mancata consegna e dispersione di raccomandate, l’associazione dei consumatori evidenzia nuovi guasti agli sportelli Postamat.
Da luglio, fa sapere ADOC, lo sportello di via Lepanto a Talsano è rimasto fuori servizio per diversi giorni costringendo gli utenti a lunghe attese o a recarsi in altre filiali, con, in alcuni casi, il pagamento di commissioni bancarie. Dopo una breve ripresa, il servizio è nuovamente inutilizzabile per i prelievi in contante.
Situazione simile per lo sportello di via Minniti, prosegue l’ADOC, molto frequentato anche da non clienti di Poste Italiane. A peggiorare il quadro, nelle ore serali l’intero circuito Postamat risulta inattivo per “ragioni di sicurezza”, rendendo impossibile l’uso del servizio in determinati orari.
“Questi disservizi vanno oltre l’inaccettabile – afferma Domenico Votano, presidente ADOC Taranto –. Non possiamo tollerare che venga violato il contratto sottoscritto con Poste Italiane. Il servizio è essenziale e va ripristinato subito».
L’associazione annuncia la segnalazione della situazione agli organi competenti e ai vertici nazionali di Poste Italiane, chiedendo interventi rapidi per garantire ai cittadini un servizio efficiente e continuo.
