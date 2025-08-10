10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, postamat guasti e lunghe code, ADOC: “Situazione grave”

Dante Sebastio 10 Agosto 2025
centered image

L’associazione segnala numerosi disservizi legati a Poste Italiane

L’ADOC Taranto segnala numerosi disservizi legati a Poste Italiane, denunciati dai cittadini nelle ultime settimane. Oltre ai problemi già noti sulla mancata consegna e dispersione di raccomandate, l’associazione dei consumatori evidenzia nuovi guasti agli sportelli Postamat.

Da luglio, fa sapere ADOC, lo sportello di via Lepanto a Talsano è rimasto fuori servizio per diversi giorni costringendo gli utenti a lunghe attese o a recarsi in altre filiali, con, in alcuni casi, il pagamento di commissioni bancarie. Dopo una breve ripresa, il servizio è nuovamente inutilizzabile per i prelievi in contante.

Situazione simile per lo sportello di via Minniti, prosegue l’ADOC, molto frequentato anche da non clienti di Poste Italiane. A peggiorare il quadro, nelle ore serali l’intero circuito Postamat risulta inattivo per “ragioni di sicurezza”, rendendo impossibile l’uso del servizio in determinati orari.

“Questi disservizi vanno oltre l’inaccettabile – afferma Domenico Votano, presidente ADOC Taranto –. Non possiamo tollerare che venga violato il contratto sottoscritto con Poste Italiane. Il servizio è essenziale e va ripristinato subito».

L’associazione annuncia la segnalazione della situazione agli organi competenti e ai vertici nazionali di Poste Italiane, chiedendo interventi rapidi per garantire ai cittadini un servizio efficiente e continuo.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Scalera: “Parco delle Gravine ridotto a discarica dopo 20 anni”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Comune e librai: intesa per ridurre disagi fornitura testi

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Futuro ex Ilva, le associazioni: “Ascoltate anche noi”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Scontro nel tarantino, motociclista si rompe una gamba

9 Agosto 2025 Redazione

Ex Ilva, Cataldino al Governo: “Trattate Taranto da pari o non trattate”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Oria, affluenza (e sorprese) nel sabato del Corteo Storico

10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, postamat guasti e lunghe code, ADOC: “Situazione grave”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crisi idrica, Casili (M5S): “Ecco come salvare la Puglia da desertificazione”

10 Agosto 2025 Redazione

Due incidenti stradali in poche ore: tre feriti tra San Vito e Carovigno

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro