Taranto | Porto, Taranto, ok Consiglio Stato ai lavori banchina levante

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della procedura di affidamento dei lavori per l’allargamento della banchina di levante del Porto di Taranto. E’ stato così respinto il ricorso proposto dalla società Doronzo Infrastrutture di Barletta ed è stata confermata l’aggiudicazione in favore della società di Salerno RCM Costruzioni, difesa in giudizio dall’avv. Luigi Quinto. Si tratta di lavori per 20 milioni di euro, ritenuti di importanza strategica per il rilancio del polo portuale di Taranto e che hanno comportato l’allargamento e l’adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del Porto, allo scopo di incrementare le attività di traffico sia passeggeri che commerciale. La società ricorrente, esclusa per “aver tenuto – riferisce il legale – un comportamento giudicato idoneo a sviare le decisioni dell’Amministrazione, aveva contestato l’operato della commissione rivendicando il diritto ad essere riammesse in gara e ad aggiudicarsi i lavori”. Il Giudice amministrativo, condividendo le tesi della Salerno RCM Costruzioni, ha respinto i ricorsi, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante ed evidenziando “la rilevanza delle dichiarazioni rese ai fini della formulazione della valutazione sulla integrità e affidabilità del concorrente”. (ANSA).