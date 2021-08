TARANTO | POLIZIOTTO MUORE DI COVID DOPO SERVIZIO ALL’HOTSPOT

Era di Mestre ed era in forza al reparto Mobile di Padova il poliziotto morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Covid nell’hotspot di Taranto nelle scorse settimane. L’agente, 56 anni, era stato inviato a Taranto insieme a una decina di suoi colleghi dello stesso reparto per assicurare l’ordine pubblico nella struttura preposta all’accoglienza temporanea dei migranti, dove tra l’altro proprio a luglio ci sono stati degli arrivi. L’agente non era vaccinato al contrario dei suoi colleghi. L’aggravarsi delle sue condizioni, apprende AGI, ha reso necessario il ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Jesolo dove è morto. (AGI)