Taranto, Polizia sequestra beni del boss: tre attività commerciali, auto e denaro

TARANTO – Sigilli a tre bar, ma anche auto e disponibilità finanziarie. In queste ore è in corso un maxi sequestro da parte della Polizia di Stato, Divisione Anticrimine diretta da Monica Sammati, della Questura di Taranto che sta dando esecuzione al decreto collegiale di sequestro patrimoniale emesso dal Tribunale di Lecce – sezione misure di prevenzione, a seguito della proposta avanzata dal Questore di Taranto Sinigaglia nei confronti di Paolo Vuto, tarantino attualmente detenuto perché condannato dalla Corte d’Assise di Taranto all’ergastolo, in quanto ritenuto presunto organizzatore dell’omicidio Cosimo Nardelli, conosciuto come “Zio Mimmo” assassinato in via Cugini il 23 maggio del 2023, accogliendo in pieno le richieste dei Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura Ordinaria di Taranto.

