Taranto | Polizia Locale, assunti a tempo determinato 10 operatori

Hanno firmato oggi, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, i primi 7 dei 10 nuovi agenti di Polizia Locale assunti a tempo determinato dal Comune di Taranto.

Il primo cittadino ha partecipato a questo significativo momento formale, insieme con l’assessore Gianni Cataldino e il comandante del corpo Michele Matichecchia, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli operatori in divisa, a tutela della sicurezza dei cittadini e in molti altri settori vitali per l’amministrazione.

«Il reclutamento di nuove risorse umane – ha spiegato Melucci – è uno dei capisaldi della nostra azione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la Polizia Locale. A queste assunzioni a tempo determinato, che arrivano dopo l’inserimento di decine di nuovi agenti, seguirà un’altra tornata concorsuale per l’assunzione di altri 60 agenti e 10 ufficiali».