Taranto, poker di acquisti per la compagine rossoblù

Anthony Carrano 23 Agosto 2025
Il direttore sportivo del Taranto, Riccardo Di Bari, piazza quattro colpi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Danucci.

A vestire la maglia rossoblù saranno l’attaccante Valentin Emane, il portiere Luigi Capogna, il difensore centrale Dramane Konaté e il centrocampista Emanuele Calabria, giocatore duttile capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

I nuovi acquisti si sono già aggregati al gruppo e hanno iniziato ad allenarsi con la squadra, pronti a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a dare il proprio contributo in vista dei prossimi impegni stagionali.

