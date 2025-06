Taranto, PLI chiede tavolo operativo contro ondata criminalità

Gennaro Bertetti ha evidenziato come la città sia sempre più esposta a furti, episodi di violenza e attività illegali notturne

L’aumento dei fenomeni criminali a Taranto ha spinto il Partito Liberale Italiano a lanciare un appello pubblico alle istituzioni per un intervento immediato. In una nota, Gennaro Bertetti, presidente cittadino del PLI, ha evidenziato come la città sia sempre più esposta a furti, episodi di violenza e attività illegali notturne.

“Taranto non può essere lasciata a se stessa. È necessaria una risposta concreta da parte delle istituzioni, non solo riflessioni”, si legge nella dichiarazione, che richiama l’attenzione sulla percezione di insicurezza diffusa tra i cittadini, nonostante la presenza di diverse basi militari sul territorio.

Secondo il PLI, le segnalazioni di reati sono ormai all’ordine del giorno. I furti sono continui, così come le denunce di violenza. Le forze dell’ordine, pur impegnate con dedizione, si troverebbero a operare in condizioni di organico ridotto, soprattutto durante le ore notturne. In alcune aree della città, è stato segnalato il fenomeno delle gare motociclistiche clandestine, mentre i fuochi d’artificio non autorizzati sono visti come possibili segnali di attività illecite in corso.

“Si stanno riproponendo dinamiche già viste negli anni ’80. Non possiamo permettere che tornino a radicarsi nel tessuto urbano”, ha aggiunto Bertetti.

Il PLI chiede al Prefetto di Taranto la convocazione urgente di un tavolo permanente di sicurezza per analizzare le criticità e coordinare una risposta efficace delle forze dell’ordine. Un’iniziativa che, secondo il partito, sarebbe fondamentale per garantire la tutela del territorio e dei cittadini.

“Il Paese deve dimostrare che c’è. Servono risposte operative, non simboliche”, ha concluso Bertetti ribadendo la necessità di un impegno strutturato per fermare l’escalation criminale in atto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author