TARANTO – I lavoratori di Kyma Servizi impiegati nel progetto “Green passage” hanno sottoscritto a Palazzo di Città l’aumento delle ore settimanali di lavoro.

Dopo la delibera del Cda, infatti, il sindaco Rinaldo Melucci ha accolto i vertici societari e i dipendenti per un momento di condivisione, considerando l’importanza che questo provvedimento riveste per loro.

“È una giornata importante – ha spiegato il primo cittadino – perché stiamo continuando a consolidare la presenza di questa platea di lavoratori all’interno di Kyma Servizi. Lo facciamo aumentando il monte ore settimanale e, di conseguenza, la componente economica, avendo due scopi precisi: con servizi sempre più articolati serve una presenza più capillare, in particolare per quel che riguarda i settori delle bonifiche leggere e delle piantumazioni che poi rappresentano il cuore del progetto “Green passage”, ma abbiamo anche la necessità di sostenere la crescita delle nostre società partecipate, internalizzando nuove attività e personale. Faremo tesoro di questa esperienza e siamo certi che i lavoratori ci restituiranno servizi di grande qualità”.

Alla firma hanno partecipato il presidente del Cda Luigi Agrusti, i consiglieri Fedele Moretti e Anna Tacente, i consiglieri comunali Michele Mazzariello, Goffredo Lo Muzio e Giuseppe Fiusco.