Taranto, pistola nella tasca del giubbotto: 18enne ai domiciliari

Avrebbe conservato all’interno della tasca di un giubbotto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore. Questo è quanto avrebbero rinvenuto gli inquirenti nel corso di una perquisizione effettuata ai danni di un 18enne tarantino, posto agli arresti domiciliari per detenzione di arma clandestina e ricettazione.

Secondo quanto emerso nel verbale d’arresto, il giovane sarebbe stato protagonista di diverse liti all’interno di locali della movida tarantina, facendo sorgere il dubbio agli investigatori che potesse detenere un’arma clandestina. Un dubbio divenuto realtà nel corso dell’ispezione effettuata lo scorso 21 agosto, quando all’interno della tasca di un giubbotto di proprietà del ragazzo sarebbe stata scovata una pistola Pietro Beretta semiautomatica con matricola abrasa e ben 4 cartucce.

Una testimonianza, secondo il GIP Francesco Maccagnano che ha disposto gli arresti domiciliari in seguito all’udienza tenutasi nella giornata di oggi, di come, nonostante la giovane età, il ragazzo sia “inserito in strutturati e pericolosi circuiti delinquenziali” e possa contare sulla “fiducia” di soggetti di più elevato spessore criminale.

Avvalsosi della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio effettuato dal Giudice per le indagini preliminari, il 18enne è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

