Taranto | Pistola in pugno, rapinato supermercato

Rapina in serata a Taranto. Preso di mira un supermercato al rione Tamburi, l’Alter Discount in Via Tasso, stando a quanto si è appreso, all’orario di chiusura, poco prima delle 21, un uomo ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale, pistola in pugno avrebbe minacciato i dipendenti e si sarebbe impossessato del denaro in cassa, un’azione fulminea, il rapinatore è poi fuggito. Sul posto sono piombati i “Falchi” della Questura di Taranto, avviate le indagini per individuare l’autore della rapina. Si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non ancora quantificato il bottino.