TARANTO – Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Dante. I lavori, che avranno un costo complessivo di 320mila euro più Iva, partiranno a fine 2023, interesseranno il tratto compreso tra Viale Magna Grecia e Via Salinella.

