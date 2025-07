Taranto: piromane fermato, bruciate altre due auto

TARANTO: È stato fermato dalla Polizia di Stato di Taranto il presunto responsabile di una serie di incendi dolosi che, nel fine settimana, hanno seminato il panico in città. Si tratterebbe di un giovane pakistano di 28 anni, ritenuto l’autore degli incendi che hanno distrutto ben 13 automobili e danneggiato un distributore automatico di bevande.

L’ultimo episodio si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 4, in via De Cesare. Il presunto piromane stava per colpire ancora, ma è stato avvistato da alcuni residenti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Il 28enne ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Al momento si trova in stato di fermo. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il movente e verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona.

