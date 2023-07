Taranto: Picchia la moglie e la calunnia, denunciato 75enne

I Carabinieri di Taranto-Salinella hanno denunciato un 75enne per maltrattamenti in famiglia e calunnia.

L’uomo, alla fine del mese di giugno, si era presentato in caserma per formalizzare una querela contro la moglie per “violazione degli obblighi famigliari”, asserendo che la donna si sarebbe allontanata volontariamente dall’abitazione coniugale.

Ma da accertamenti svolti dai Carabinieri è emerso che negli ultimi anni la moglie sarebbe stata vittima di ripetuti maltrattamenti da parte del marito mai denunciati prima, e che per evitare di subire ulteriori vessazioni sarebbe stata costretta a trasferirsi in un altro domicilio.

