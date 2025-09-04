Taranto, picchia la convivente e la minaccia con un taglierino: 48enne resta in carcere

Sembrava un tranquillo pomeriggio di fine estate per i Carabinieri della Stazione di Taranto Nord quando, richiamati dalle urla di aiuto provenienti da un balcone, avrebbero strappato una donna dalle grinfie violente del suo convivente.

I fatti risalirebbero allo scorso 31 agosto, quando la presunta vittima avrebbe subìto percosse e maltrattamenti dall’uomo con cui conviveva da mesi. Secondo la denuncia della donna, il 48enne sarebbe tornato nel primo pomeriggio nella casa che condividevano, presumibilmente ubriaco. Dopo aver visto la donna con un intimo da lui ritenuto inusuale, avrebbe iniziato ad inveire verso di lei, offendendola e insultandola ripetutamente.

La donna avrebbe cercato di lasciare l’abitazione ma sarebbe stata fermata dal convivente, il quale avrebbe iniziato a tirarle i capelli, sputandole in faccia e afferrandole la gola. Una morsa da cui la donna sarebbe riuscita a liberarsi, tentando di fuggire. Una fuga impedita dal 48enne, che avrebbe continuato a percuoterla e l’avrebbe chiusa in casa.

Nemmeno le richieste di aiuto della presunta vittima avrebbero desistito l’uomo dal suo violento intento, il quale invece avrebbe minacciato la convivente con un taglierino e avrebbe continuato a schiaffeggiarla. Le grida di aiuto provenienti dal balcone di casa, però, avrebbero attirato le attenzioni dei militati, i quali avrebbero sfondato la porta e arrestato l’uomo. Agli inquirenti, la donna avrebbe raccontato che i litigi sarebbero avvenuti abitualmente, almeno due volte a settimana.

Nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo, l’indagato avrebbe negato i fatti, limitandoli ad “una semplice lite”, sorta dopo aver scoperto le presunte conversazioni della compagna con il suo ex marito, e che la donna avrebbe iniziato a gridare “senza motivo”. Giustificazioni che, però, non avrebbero convinto il Giudice per le Indagini Preliminari Federica Furio, la quale avrebbe confermato la custodia cautelare in carcere. L’uomo è indagato per maltrattamenti e lesioni personali.

