Taranto piange la morte di Michele Contino

Taranto piange Michele Contino, morto a 70 anni nella giornata di venerdì 22 settembre. Medico di base, era nota la sua passione per lo sport, in particolare per la boxe: per anni è stato arbitro e giudice di pugilato. Impegnato anche politicamente, nel 2007 fu nominato assessore allo sport nella giunta di Centrosinistra guidata dall’allora sindaco Ippazio Stefàno. Nel 2012 ha ricoperto anche il ruolo di vice commissario straordinario del Coni di Taranto.

