Taranto, peschereccio fuori controllo sfiora collisione con rimorchiatore

Un peschereccio in navigazione nel Mar Grande di Taranto, a circa sei miglia a sud dalla costa, ha rischiato la collisione con un convoglio composto da un rimorchiatore d’altura e un bacino galleggiante. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento della Capitaneria di Porto.

L’unità da pesca, in totale assenza di comunicazioni radio, non ha risposto alle ripetute chiamate d’allerta lanciate sia dal personale del rimorchiatore che dalla Capitaneria, che monitorava le frequenze VHF.

Il peschereccio ha sfiorato la poppa del rimorchiatore e si è impigliato nei cavi di rimorchio del bacino galleggiante, mettendo a rischio l’intero convoglio. L’incidente non ha provocato danni a persone, mezzi navali né all’ambiente marino, ma è stato evitato solo per circostanze fortuite.

La Capitaneria di Porto ha avviato l’inchiesta amministrativa di rito e sta effettuando accertamenti per verificare eventuali violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e dei luoghi di lavoro. Non si esclude l’ipotesi di responsabilità penali a carico dell’equipaggio.

Le prime verifiche hanno evidenziato un elemento particolarmente grave: l’assenza del comandante a bordo dell’unità al momento dell’incidente, circostanza che potrebbe aggravare la posizione dei responsabili.

